Ostia, da ciclabile a vasca per il nuoto: la nuova pista si allaga alla prima pioggia (Di lunedì 31 agosto 2020) La foto parla chiaro: la nuova pista ciclabile, a Ostia, non ha retto la “prova pioggia”, almeno nel tratto del Lungomare. Che il problema sia dovuto alla mancata pulizia dei tombini e delle caditoie è una delle possibilità prese in considerazione, come potrebbe esserlo il fatto che non c’è asfalto drenante, ma il risultato – in ogni caso – è sicuramente sconfortante. Questa mattina i commenti sui social sono stati tanti e tutti negativi. “Alcuni cittadini ci hanno segnalato che la ciclabile di Ostia, alla prima pioggia, già si è allagata. Nei giorni scorsi erano emerse diverse ... Leggi su ilcorrieredellacitta

E' bastata la prima pioggia, seppur copiosa, ad evidenziare le pecche della nuova pista ciclabile di Ostia. A denunciarlo sono una serie di foto scattate e pubblicate dai residenti sui social, riprese ...

Ostia – Primo giorno di pioggia e nuove schermaglie sulla qualità e sul costo della pista ciclabile del lungomare. Da una parte Fratelli d’Italia attacca l’amministrazione pentastellata di aver realiz ...

