Orsara di Puglia: tre incendi, decine di ettari di vegetazione in fumo Si sospetta l'origine dolosa. Il sindaco: perbil patrimonio ambientale è stata una domenica molto triste (Di lunedì 31 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: Tre incendi, decine di ettari andate in fumo a Orsara di Puglia, con il fuoco che ha agito su più fronti a Monte San Marco, in località Montagna al confine con il vicino Montaguto e, infine, in località Crustula-Cervellino. “Per il patrimonio ambientale di Orsara di Puglia è stata una domenica davvero triste”, ha commentato il sindaco Tommaso Lecce. Nei diversi luoghi in cui si sono sviluppate le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale dell’Arif e carabinieri forestali. ... Leggi su noinotizie

