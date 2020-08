“Orgogliosa…”. Fiona May, mamma e figlia due gocce d’acqua. Avete mai visto la bellissima Larissa Iapichino? A 18 anni è già campionessa (Di lunedì 31 agosto 2020) Fiona May, quando il talento è di famiglia i risultati non tardano ad arrivare. Avete mai visto la figlia della splendida ex lunghista? Si chiama Larissa Iapichino. La figlia ormai maggiorenne di Fiona May non delude e porta avanti il nome di famiglia. Come la madre, per ben due volte campionessa mondiale di salto in lungo e detentrice del record italiano, anche Larissa riesce a spiccare il volo. Appena 18 anni e già campionessa italiana ai campionati assoluti di Padova. Larissa Iapichio, nata dall’amore tra l’atleta Fiona May e l’astista Gianni Iapichino, riesce a fare qualificare la sua ... Leggi su caffeinamagazine

