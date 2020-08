Ore decisive per il futuro di Messi, il City prepara l’offerta (da 500 milioni) (Di lunedì 31 agosto 2020) Calciomercato, Guardiola a Barcellona, ufficialmente per le vacanze: ore decisive per il futuro di Messi? Entra nel vivo il calciomercato e ovviamente l’osservato speciale è Leo Messi. Secondo i media inglesi e spagnoli la questione potrebbe risolversi già nei prossimi giorni. Calciomercato, ore decisive per il futuro di Messi? Il Barcellona ha provato a trattenere Messi prima con il dialogo e poi con il pugno duro. Ottenendo il risultato opposto a quello desiderato. La Pulce sarebbe ancora più convinta della decisione comunicata al club: andare via, possibilmente a costo zero alla luce della clausola presente nel suo contratto, che secondo i legali della squadra catalana sarebbe scaduta. Con il passare delle ore ... Leggi su newsmondo

lorenzo_semino : RT @buoncalcio: Calciomercato Genoa, accordo con la Roma per Juan Jesus. L'ingaggio del brasiliano è particolarmente elevato: le prossime o… - gnomini : RT @buoncalcio: Calciomercato Genoa, accordo con la Roma per Juan Jesus. L'ingaggio del brasiliano è particolarmente elevato: le prossime o… - buoncalcio : Calciomercato Genoa, accordo con la Roma per Juan Jesus. L'ingaggio del brasiliano è particolarmente elevato: le pr… - MilanLordof : RT @sa_cantone: #Tonali si avvicina al #Milan! Accordo con il giocatore, che ha accettato l'offerta di Maldini. La trattativa però non è ch… - OfficialAzc : Sono ore decisive per il trasferimento di #Tutino alla #Salernitana con prestito con obbligo di riscatto. I granata… -

Ultime Notizie dalla rete : Ore decisive Ore decisive per Ramirez: la Sampdoria non cambia idea Sampdoria News 24 Mattarella: "La comunità della scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale"

Il messaggio del Presidente della Repubblica nel 150° anniversario dalla nascita di Maria Montessori. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione oggi, nel giorno ...

Scuola, per il ritorno in classe l'incognita mascherina. Conte: riaprire è la nostra priorità

È uno dei nodi principali del rientro a scuola previsto già da domani 1°settembre non solo per i docenti ma anche per tanti alunni alle prese con i corsi di recupero: l’uso della mascherina. Il tema v ...

Il messaggio del Presidente della Repubblica nel 150° anniversario dalla nascita di Maria Montessori. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione oggi, nel giorno ...È uno dei nodi principali del rientro a scuola previsto già da domani 1°settembre non solo per i docenti ma anche per tanti alunni alle prese con i corsi di recupero: l’uso della mascherina. Il tema v ...