Ora c’è anche la firma: Ibra al Milan fino al 30 giugno 2021 (Di lunedì 31 agosto 2020) Mancava solo l’ufficialità: Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2021. L’attaccante svedese, dopo l’indizio lanciato via social, ha scelto il numero 11. Foto: Twitter personale. L'articolo Ora c’è anche la firma: Ibra al Milan fino al 30 giugno 2021 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

davidealgebris : Italia ha contribuito per anni al Bilancio Europeo. Ora riceverà più aiuti di qualsiasi altro stato. Idea uscire da… - RaffaeleFitto : A #Brindisi c'è tanto lavoro da fare, è stata la provincia più bistrattata e ora deve crescere. A cominciare dalle… - Miralem_Pjanic : Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente p… - sil_viar0 : @brugnolovpl Ho l'aggetto di oltre 2 m del terrazzo di sopra, ma quando piove orizzontale, con le 'onde' in aria ch… - JaureguiSmile_ : RT @indieitaliani: hai cercato di raccogliere una rosa ma tu la vuoi senza spine hai trovato me, ora guardami dimmi se c'è del buono che vu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora c’è Trend Ora: Distribuzione E Trasmissione Di Energia revisione del settore di mercato con COVID-19 analisi di impatto Genova Gay