Ogbonna: «Pirlo vedeva cose che agli altri sfuggivano» (Di lunedì 31 agosto 2020) Angelo Ogbonna, ex difensore della Juventus, parla dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Le parole Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Angelo Ogbonna ha parlato dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Il difensore ex Juve ha giocato con l’ex centrocampista, che dunque conosce molto bene. «Lo scetticismo è legittimo, ma da ex compagno di squadra posso dire che Pirlo in campo vedeva cose che ai comuni calciatori sfuggivano. Questo mi lascia pensare che diventerà un grande allenatore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

