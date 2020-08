Non ridurre la politica a "si vince" o "si perde". Torniamo al conflitto democraticore (Di lunedì 31 agosto 2020) Non si può ridurre la politica all’alternativa si vince o si perde. Affermare che un movimento o partito politico ha vinto le elezioni è sbagliato perché polarizza la partecipazione attorno a idee fisse che sopprimono la libera scelta dei cittadini e rallentano la coltivazione di soluzioni nuove (da verificare) ai problemi della convivenza umana. È quanto stiamo sperimentando in questa fase storica, in cui persino alcuni Liberali (quelli sedicenti) hanno abbandonato il metodo sperimentale preferendogli l’omologazione conformista di idee che il tempo ha reso inconsistenti. Le idee prevalgono naturalmente attraverso le scelte libere dei cittadini, i quali sono gli unici vincitori o perdenti a seconda di come funzionano le scelte da ... Leggi su huffingtonpost

CottarelliCPI : #Referendum2020. Non capisco una cosa: se l'obiettivo era quello di ridurre i 'privilegi della casta', perchè mai s… - fanpage : Non solo la riduzione del numero dei parlamentari. L’obiettivo di Luigi Di Maio è anche quello di abbassare lo stip… - azzurra_fenice : @Ateodemocratico @davdlight @elevisconti @fleinaudi @manginobrioches @andreapruitic In realtà al di là della rappre… - sognarefavivere : RT @anikeatable: Colgo l'occasione da questo tweet per dire che con il sì, NON manderete a casa 300 fannulloni, manderete a casa 300 person… - mfaticoni9 : @pbecchi Forse ridurre il voto referendario in questo modo e' un po limitativo possono esserci altre ragioni riguardo al voto non crede? -

Ultime Notizie dalla rete : Non ridurre Non ridurre la politica a "si vince" o "si perde". Torniamo al conflitto democraticore L'HuffPost Sì o No? La guida YouTrend al referendum costituzionale

Nella tabella che segue, tratta da un dossier del Servizio Studi della Camera, si può osservare nelle colonne blu il numero di deputati che avrebbe ogni circoscrizione se vincesse il No (cioè se la ...

Steroidi per il coronavirus

Inserito il 22 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: In uno studio brasiliano il metilprednisolone non ha ridotto la mortalità in pazienti ricoverati per sospetta COVID-19. Gli autori di ...

Nella tabella che segue, tratta da un dossier del Servizio Studi della Camera, si può osservare nelle colonne blu il numero di deputati che avrebbe ogni circoscrizione se vincesse il No (cioè se la ...Inserito il 22 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: In uno studio brasiliano il metilprednisolone non ha ridotto la mortalità in pazienti ricoverati per sospetta COVID-19. Gli autori di ...