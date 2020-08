Non c'è una cura specifica anti Covid e le scorte di Remdesevir sono esaurite (Di lunedì 31 agosto 2020) Francesca Angeli Scarseggia l'unico antivirale approvato per l'utilizzo contro il coronavirus. Più efficaci i trattamenti per i pazienti critici Non è ancora stata individuata una terapia specifica per trattare il Covid 19. Non c'è neppure un protocollo di trattamento per i positivi asintomatici o paucisintomatici che prevenga eventuali aggravamenti. Molti passi avanti sono stati fatti invece nella messa a punto di terapie di supporto per i casi più gravi che sicuramente hanno ridotto la letalità correlata all'infezione da Sars Cov2. sono passati otto mesi da quando il 31 dicembre del 2019 le autorità sanitarie cinesi segnalarono un focolaio di una sindrome febbrile connessa ad una ... Leggi su ilgiornale

