Noia Formula 1? Lewis: «Avrei fatto come da bambino: un pisolino e poi la sveglia per il finale» (Di lunedì 31 agosto 2020) Lewis Hamilton è d'accordo sul fatto che queste non sono le gare alle quali vorrebbero assistere gli appassionati Leggi su media.tio.ch

Noia Formula 1? Lewis: «Avrei fatto come da bambino: un pisolino e poi la sveglia per il finale»

SPA - La Formula 1 è noiosa? Anche colui che sta dominando il Mondiale 2020 - con cinque successi in sette gare - è convinto che questo concetto non sia propriamente fuori strada. Le troppe vittorie " ...

F1 #Morosininpista: Spa da università a scuola elementare dove si insegna la formula noia

L’analisi della gara del Belgio del giornalista Nestore Morosini: le astruserie regolamentari, con i conseguenti intrighi tecnici, hanno trasformato un circuito splendido come quello di Spa in inutile ...

