Neymar giura amore al Psg: “Resto e voglio tornare in finale di Champions League” (Di lunedì 31 agosto 2020) Spazza via ogni dubbio sul suo futuro Neymar. Il brasiliano, di recente entrato di nuovo nei rumors di mercato, nel nuovo numero del magazine ufficiale del Paris Saint-Germain conferma la sua volontà di rimanere in Francia e lottare per altri successi con la maglia dei parigini.Neymar ci riprovacaption id="attachment 999693" align="alignnone" width="788" Neymar (getty images)/captionDopo la delusione per la finale di Champions League di questa stagione persa contro il Bayern Monaco, Neymar non lascia, anzi, raddoppia. O'Ney è il protagonista dell'intervista del magazine del Psg uscito oggi. Basta il titolo per capire la sua volontà: "Resto e voglio ritornare in finale". Sono queste le parole evidenziate in prima ... Leggi su itasportpress

