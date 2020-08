Netflix gratis, una selezione di film e serie per tutti senza abbonamento né account (Di lunedì 31 agosto 2020) Avere accesso al catalogo di Netflix gratis non è più possibile da quando la prova gratuita di 30 giorni è stata abolita, ma lo streamer ha comunque previsto la possibilità di guardare una limitata selezione di film e serie tv originali in modo completamente gratuito. Come guardare alcuni contenuti di Netflix gratis La nuova iniziativa che consente di vedere alcuni titoli di Netflix gratis è rivolta agli utenti di tutti i 190 Paesi in cui il servizio è disponibile e non prevede la sottoscrizione di abbonamento né la creazione di un account. Semplicemente, per guardare i film e le serie messe a ... Leggi su optimagazine

