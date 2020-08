Nek si scusa dopo l’esibizione al Twiga: “Ho sbagliato a cantare. Ho commesso una leggerezza” (Di lunedì 31 agosto 2020) Nek al Twiga: “Ho sbagliato a cantare” “Mi sono preso qualche tempo per rispondere con la calma necessaria su quello che è successo, perché non voglio che passi un’immagine di me che non corrisponde a chi sono”. Così scrive Nek nelle sue storie Instagram dopo le polemiche nate nella serata di mercoledì 26 agosto quando il cantante si è esibito al Twiga Beach Club, lo stabilimento balneare situato a Marina di Pietrasanta, di cui è socia anche Daniela Santanché. La performance di Nek, però, ha visto, così come dimostrano diversi video che circolano sui social, numerose persone assembrate e senza mascherine in barba a qualsiasi norma anti-Coronavirus. “Mi trovavo con la mia famiglia a una cena nello ... Leggi su tpi

248455 : @EGardini @FratellidItalia Nek si scusa xche avrebbe provocato Assembramento, valli a capire. - GFucci58 : RT @fanpage: 'Ho commesso una leggerezza', Nek si scusa dopo le critiche ricevute - sologiuma : RT @fanpage: 'Ho commesso una leggerezza', Nek si scusa dopo le critiche ricevute - 19marino74 : RT @fanpage: 'Ho commesso una leggerezza', Nek si scusa dopo le critiche ricevute - bwinnie75 : RT @opificioprugna: Nek si scusa sui social: 'Ho commesso una leggerezza cantando al Twiga'. E tutte le altre volte? ( Giancarlo Cristallo… -