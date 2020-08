NBA, Boston Celtics: Kanter e Brown lezioni di nuoto a Tacko Fall (VIDEO) (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo aver vinto gara-1 della serie di semifinale di conference contro i Toronto Raptors, i Boston Celtics si sono concessi un po’ di relax in piscina. Non tutti però si sono concessi al riposo, Tacko Fall infatti ne ha approfittato per prendere “lezioni di nuoto” dai compagni Enes Kanter e Jaylen Brown che lo hanno scortato per tutta la piscina. Il VIDEO fa indubbiamente sorridere con il cestista di 2,26m che incontra qualche difficoltà nell’apprendimento. Leggi su sportface

