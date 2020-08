Nazionale italiana, presentata la nuova maglia: è ispirata al Rinascimento – FOTO (Di lunedì 31 agosto 2020) La Nazionale italiana presenta la nuova maglia per la prossima stagione: ecco il kit home, ispirato al Rinascimento Nuovo Kit Home per la Nazionale italiana. La maglia azzurra per la stagione 2020/2021 è ispirata al Rinascimento, come ha spiegato David Bremond, Head of Product line Management della Puma: «Durante il Rinascimento l’Italia era l’epicentro della creatività e dell’innovazione. L’Italia non ha solo influenzato il mondo, l’ha ridefinito. Con questo Home kit vogliamo celebrare questa epoca e creare una divisa dedicata al periodo culturale più importante d’Italia. I motivi floreali rinascimentali rappresentano la bellezza universale ... Leggi su calcionews24

