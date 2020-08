Nations League, Germania-Spagna è la super sfida del gruppo D (Di lunedì 31 agosto 2020) Tornano le sfide internazionali e tornano gli impegni di Nations League. Giovedì, alle 20.45, la Germania sfiderà la Spagna, nella prima sfida del gruppo D. Il match verrà trasmesso in diretta su Italia 1. Germania La nazionale di Joachim Low ha giocato la sua ultima partita il 19 novembre, contro l’Irlanda del Nord. I tedeschi hanno avuto la meglio, con il risultato di 6-1, firmato dalla tripletta di Gnabry, I due gol di Goretzka e la rete di Brandt. Nella gara contro la Spagna, il tecnico dovrà fare a meno dei due giocatori del Bayern Monaco, freschi campioni d’Europa e lasciati riposare in vista dell’inizio dei campionati. Low potrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Gundogan e Kroos davanti alla ... Leggi su sport.periodicodaily

