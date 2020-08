Nasce Milano Covid Free: tamponi gratuiti sui luoghi di lavoro (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano Covid Free è un’iniziativa promossa dall’associazione imprenditoriale Nuvolab che si propone di effettuare test sierologici gratuiti per conto di altre aziende sul territorio. Milano Covid Free, un’iniziativa promossa da Nuvolab, ha annunciato l’intenzione di offrire dei test gratuiti per verificare la positiva da coronavirus sui luoghi di lavoro. Intervistato a riguardo da Tgcom24 Francesco … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Milano Coronavirus, tamponi gratuiti sul posto di lavoro: a Tgcom24 l'idea di Milano Covid Free TGCOM Rete unica per la banda larga, via libera dai cda di Tim e Cdp. Dalla sanità agli oggetti intelligenti, come cambia la connettività dell'Italia

MILANO - Il consiglio di amministrazione di Tim ha votato favorevolmente sugli attesi argomenti all'ordine del giorno che danno il via al percorso per arrivare alla creazione di una rete unica della b ...

A 8 anni dalla morte del card. Martini lo ricordiamo con il suo messaggio alla Preghiera per la Pace di Milano '93

Il nostro pianeta è oggi segnato da profonde divisioni che non riguardano solo Est e Ovest, ma in maniera forse più traumatica e pericolosa nord e sud del mondo. Queste divisioni, che un tempo si coll ...

