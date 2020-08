Napoli, nuovo affondo di Giuntoli per Veretout: la situazione (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’addio di Allan, in casa Napoli si studia il colpo per il centrocampo. Mister Gattuso ha espressamente richiesto Jordan Veretout, calciatore che gli azzurri avevano già sondato, salvo poi prendersi qualche giorno di riflessione. Giuntoli è tornato quindi alla carica, come riportato da Tuttomercatoweb, con un’offerta cash di 25 milioni di euro. Una cifra che non soddisfa la società capitolina, che ne vorrebbe almeno 30. È di 5 milioni quindi la distanza sulle cifre tra i due club, pronti a sedersi nuovamente al tavolo nei prossimi giorni per trovare un accordo che accontenti tutte le parti in causa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo Lozano, l'uomo in più del Napoli: il feeling con Gattuso e il ruolo nuovo Il Mattino Ufficiale francese di stanza in Italia arrestato: «E’ una spia dei russi»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI — Un tenente colonnello dell’esercito francese, di stanza nella base Nato di Napoli, è stato arrestato in Francia alle fine delle sue vacanze, quando si apprestava a t ...

Milik-Juve, De Laurentiis furioso con Pirlo: «Arek via da Napoli alle mie condizioni o resta fermo un anno»

Il valzer delle punte irrompe in casa Napoli e manda su tutte le furie il presidente Aurelio De Laurentiis. La telefonata del nuovo tecnico della Juventus Andrea Pirlo al centravanti polacco (così com ...

