Napoli, giornalista positiva al Covid: lei e otto colleghi in solamento (Di lunedì 31 agosto 2020) Una giornalista al seguito del ritiro del Napoli è stata messa in isolamento nella struttura ricettiva di Castel Di Sangro dopo aver riscontrato la positività al Covid-19. In isolamento altri otto colleghi che stavano seguendo gli allenamenti della squadra, questi dopo il tampone della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono risultati negativo. La giornalista si era sottoposta al sierologico dopo la vacanza in Sardegna, ma il risultato è arrivato solo quando era a Castel di Sangro. Il caso Covid è ora in carico alla Regione Campania. La donna – sottolinea il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso – sapendo di essere stata fuori regione ha adottato ... Leggi su sportface

magazineLSD : @giando41 #MariaAmendolaRinaldi era nata a Napoli il 5 febbraio 1920 e si è spenta oggi a #Bari circondata dall’aff… - news24_napoli : Napoli, tifoso in diretta: “Bomba di mercato: Fabian via per 100 milioni… - magazineLSD : #MariaAmendolaRinaldi era nata a Napoli il 5 febbraio 1920 e si è spenta oggi a #Bari circondata dall’affetto dei s… - TRAVERSA : #MariaAmendolaRinaldi era nata a Napoli il 5 febbraio 1920 e si è spenta oggi a #Bari circondata dall’affetto dei s… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #RitiroNapoli, giornalista positiva al #coronavirus: in isolamento insieme ad altri colleghi -