Napoli, dipendente Inps positivo al covid: chiude la sede (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il covid arriva anche nella sede Inps di via De Gasperi a Napoli. Da oggi, infatti, la sede interessata resterà chiusa a causa della positività al coronavirus di un dipendente che è attualmente in isolamento. Intanto sono iniziati i lavori di sanificazione dei locali e sono state avviate tutte le procedure previste dalla normativa anti-covid per risalire alle persone, oltre familiari, amici e conoscenti, che sono stati in contatto con il contagiato sul luogo di lavoro. Nei prossimi giorni la direzione regionale dell’Inps deciderà sulla riapertura della struttura di via De Gasperi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

