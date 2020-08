Nagatomo riparte dalla Francia: vicinissimo al Marsiglia (Di lunedì 31 agosto 2020) Il futuro di Yuto Nagatomo potrebbe essere in Francia e più precisamente in Ligue 1. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva transalpina Téléfoot, è praticamente fatta per il suo passaggio all’Olympique Marsiglia.Nagatomo: nuova avventura in FranciaL'ex esterno anche dell'Inter, a 34 anni il prossimo 12 settembre, è pronto ad una nuova esperienza. Svincolatosi dopo la recente avventura in Turchia con la maglia del Galatasaray, Nagatomo sarebbe ad un passo dalla firma col Marsiglia, in Ligue 1. Il giocatore, che attualmente svincolato, dovrebbe arrivare nelle prossime ore in Francia, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito. Salvo problemi, il giapponese metterà la ... Leggi su itasportpress

