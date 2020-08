Mulan su Disney+, ecco quando sarà disponibile per tutti gli abbonati (Di lunedì 31 agosto 2020) Arriva una bella notizia da casa Disney, che molto probabilmente farà felici tanti fan. La news in questione riguarda un live action che ha subito parecchi ritardi a causa della situazione sanitaria mondiale. Stiamo parlando di Mulan, pellicola che sbarcherà su Disney+ a partire dal 4 settembre. Ma andiamo per gradi. Come è ormai noto, il lungometraggio ha debuttato in anteprima i primi giorni del mese di marzo. La data di uscita in gran parte del mondo, invece, era stata fissata per il 27 marzo 2020, tuttavia questo non è mai avvenuto. Il Coronavirus si è diffuso in tutto il mondo, diventando una vera e propria pandemia. Nonostante le linee guida per la prevenzione e il distanziamento sociale, infatti, i cinema hanno dovuto chiudere per lungo tempo. Di conseguenza, i piani alti hanno deciso prima di rinviarlo a ... Leggi su tutto.tv

DisneyPlusIT : La leggenda arriva. Il film Disney #Mulan in streaming dal 4 Settembre. Guarda in anteprima rispetto al rilascio pe… - DisneyPlusIT : Guarda il nuovo video musicale di 'Loyal Brave True,' il brano interpretato da @XTINA e tratto dal film Disney… - Stay_Nerd : Mulan potrebbe arrivare gratis su Disney Plus a Dicembre - panapp : @Xalira >aziende che potrebbero aiutare il sistema dei servizi all’utenza fisica e non lo fanno (vedi la Disney con… - badtasteit : #Mulan arriverà gratuitamente nel catalogo di #Disney+ a dicembre? -