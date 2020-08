MTV VMA, Lady Gaga artista dell’anno: ecco gli altri vincitori (Di lunedì 31 agosto 2020) Come ogni anno si è svolta la premiazione degli MTV VMA: Lady Gaga vince il premio artista dell’anno, anche The Weeknd tra i premiati Nella notte tra il 30 ed il 31 agosto si sono svolti a New York i 37esimi MTV Video Music Awards. La cerimonia si è svolta all’interno del Barclays Center di Brooklyn. Tanti gli artisti in gara, in un’edizione diversa dal solito viste le norme anti Coronavirus, con molte mascherine tra gli artisti. Anche la protesta ‘Black Lives Matter’ all’interno dell’evento è presente. A trionfare è Lady Gaga che si porta a casa ben cinque premi, tra cui quello di artista dell’anno. Tra i premiati anche The Weeknd, Dua Lipa, Miley Cyrus ed i Coldplay. POTREBBE ... Leggi su bloglive

Le più grandi star della musica e dello spettacolo, performance memorabili e ovviamente tantissimi Moonman per premiare i migliori dell'anno! Ecco gli MTV VMA!

Stanotte in diretta su Mtv arrivano i VMAs 2020 con tantissimi ospiti, dalla performance di Lady Gaga e Ariana Grande, a Miley Cyrus: scopriamoli insieme!

