Mtv Vma 2020: Miley Cyrus e il ritorno alle origini (Di lunedì 31 agosto 2020) Le vecchie abitudini non muoiono mai o, almeno, è quello che potremmo pensare guardando Miley Cyrus che, a sette anni esatti dal successo mondiale di Wrecking Ball, decide di tornare sul palco dei Mtv Vma 2020 proprio a cavalcioni di una gigante palla stroboscopica. L’occasione, naturalmente, è la performance live di Midnight Sky, il nuovo singolo della cantante uscito il 14 agosto che Miley ha eseguito camminando sul filo sottile della tradizione e dell’innovazione, sfoggiando il suo nuovo look un po’ alla Madonna ai tempi di Erotica e tributando la sua lei di sette anni fa, quella che dopo anni di militanza Disney ha sconvolto il mondo intero twerkando e leccando martelli. https://www.youtube.com/watch?v=FUiwU_lX5NQ Leggi su vanityfair

