Morte Viviana e Gioele: Roberta Bruzzone analizza il giallo di Caronia (Di lunedì 31 agosto 2020) Viviana Parisi news: in attesa che gli inquirenti facciano luce sulle cause della Morte del piccolo Gioele e della madre 43enne, la criminologa Roberta Bruzzone fa un’accurata analisi in merito alla tragica vicenda di Caronia. giallo di Caronia: l’analisi di Roberta Bruzzone Alla luce delle evidenze emerse in questa prima fase di indagini, sulle pagine del settimanale giallo la nota dottoressa esprime il suo giudizio professionale sulla misteriosa Morte di madre e figlio. La dinamica dei fatti che precede la scomparsa di Viviana e Gioele, ed il comportamento della donna subito dopo l’incidente nella galleria della A20 ... Leggi su urbanpost

viviana_manca : @gioveron Auguri! Purtroppo la morte ci segue sempre, specialmente in questo periodo, in più sembra che qualcuno ad… - holy__motors : @viviana_lentini Ahahah forse perché non hanno paura della morte. - infoitinterno : Caronia. Forse una svolta sulla morte di Viviana e Gioele: 'Trovate tracce di sangue nei casolari della zona” | Fat… - ItaloItaliano : RT @ilriformista: Nell’era dei social e della condivisione di intimità, confessioni, esposizione di sé, non dovrebbe essere così difficile… - LoZozzone : @viviana_lentini @amyrmia7x Vale anche per le morte di fava. Per completezza. -