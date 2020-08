Montoro, nuovo caso positivo di Covid-19: è una persona rientrata dall’estero (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – “Cari concittadini devo purtroppo informarvi che nell’ambito di controlli disposti per persone che sono rientrate da paesi esteri è risultata positiva al tampone Covid-19 una nostra concittadina. La stessa sta bene ed è già in isolamento con il nucleo familiare da alcuni giorni, sin dal rientro nel nostro territorio. Giungano a Lei gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione”. E’ l’annuncio del sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto. L'articolo Montoro, nuovo caso positivo di Covid-19: è una persona rientrata dall’estero proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

occhio_notizie : #Coronavirus a Montoro, donna di rientro dall'estero positiva: l'annuncio del sindaco Giaquinto - occhio_notizie : L'annuncio del sindaco Giaquinto -

Ultime Notizie dalla rete : Montoro nuovo

AvellinoToday

Montoro. Riscontrato un nuovo caso di positività al covid-19. A comunicarlo con una nota, lo stesso sindaco Girolamo Giaquinto. “E’ emerso nell’ambito di controlli disposti per persone che sono state ...Avellino - Si è tenuta questa mattina, in via Ferriera, 5 (adiacente piazza del popolo), la presentazione della lista “Italia Viva” rappresentata dal candidato irpino e consigliere regionale uscente A ...