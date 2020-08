Mondi sonori al Torino Jazz Festival (Di martedì 1 settembre 2020) Un bagno di sangue – inutile girarci intorno – per Festival, concerti, locali, teatri e l’industria che gira intorno alle produzioni live, il maledetto Covid-19 ha fatto più danni di una guerra e il futuro incerto – incertissimo – dei prossimi mesi, costringe chi lavora nel settore ad operare di fantasia minimizzando i guadagni pur di rimettersi in gioco secondo i protocolli sanitari correnti. L’ottava edizione del Torino Jazz Festival aveva allestito per la scorsa primavera un cartellone ricco di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Dal 27 ottobre al via il cartellone 2020/21 del Centro Teatrale Bresciano: il Teatro Sociale e il Teatro Mina Mezzadri ospiteranno Gli infiniti mondi, rassegna così intitolata per le molteplici possib ...

La capacità di esplorare nuovi mondi

Roberto Favaro*Quale dovrà essere la formula per far ripartire la cultura milanese nel prossimo futuro? Penso che la parola d’ordine dovrà essere riconcepire le forme di fruizione e gli spazi di azion ...

