Molinari (Lega) sostiene che si debba valutare l’ipotesi del vaccino obbligatorio (Di lunedì 31 agosto 2020) Da una parte c’è il leader del partito che spera non ci sia alcuna obbligatorietà. Dall’altra c’è il capogruppo della Lega a Montecitorio che, invece, apre all’ipotesi di un vaccino obbligatorio. Due tesi opposte che dividono il Carroccio sull’immunizzazione, uno dei temi caldi del prossimo autunno, contro il Coronavirus. Segno di come su temi così sensibili ci possano essere divergenza anche all’interno dello stesso partito (ricordiamo come la stessa cosa, non per il Covid, avvenne all’interno del Movimento 5 Stelle). LEGGI ANCHE > Salvini spera che il vaccino anti-Covid non sia obbligatorio Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, è intervenuto in colLegamento con ... Leggi su giornalettismo

