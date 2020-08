Moglie fa timbrare il cartellino al marito: se torna a casa dopo le 21, multa da… (Di lunedì 31 agosto 2020) Il marito esce troppo spesso e lei vuole accertarsi che non torni tardi a casa: questa Moglie inventa un metodo folle per controllare il suo uomo. E va detto: la fantasia di una donna gelosa non conosce limiti! Chi l’ha detto che il cartellino si può timbrare solo al lavoro? Di certo questa Moglie gelosa è di un altro avviso e trova un modo per controllare, letteralmente, il marito e assicurarsi che torni presto a casa. L’idea è senz’altro discutibile, ma non si può dire che non sia ingegnosa e tecnologica. Siamo in Cina, dove questa donna installa un lettore all’ingresso di casa per far “timbrare il cartellino” a suo ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Moglie timbrare Blog: Diario dal Distanziamento - 2a Puntata: La Vespa vivoperlei.calciomercato.com Violento scontro, due coniugi feriti

Un’utilitaria esce dallo stop, centra in pieno un crossover, che vola letteralmente su un’aiuola laterale piombando a sua volta su una macchina in sosta. È la sintesi della spaventosa carambola verifi ...

Un’utilitaria esce dallo stop, centra in pieno un crossover, che vola letteralmente su un’aiuola laterale piombando a sua volta su una macchina in sosta. È la sintesi della spaventosa carambola verifi ...