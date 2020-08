Miss Mamma 2020 è Anastasia Sole: ha 39 anni ed è mamma di tre figli (Di lunedì 31 agosto 2020) Come racconta Cesena Today , Anastasia Sole è sposata da 14 anni con Rocco ed è mamma di Anthony, Ariel ed Alisya, di 13, 10 e 9 anni. Capelli neri, occhi neri, alta 168 cm per 55 kg di peso, è una ... Leggi su today

salernonotizie : Eletta Miss Mamma Italiana 2020: premiata anche una 42enne salernitana - MoliseTabloid : Miss Mamma Italiana, la manager campobassana Valeria Marchionna incanta ancora la giuria. Premiata per il secondo a… - Prvide : Miss Rossella -3000/10 - lo????odio???? - mia mamma mi chiama così per darmi della despota - all in all just bad and ugly - 4liveit : “Miss Mamma Italiana Sorriso” è la forlivese Barbara Santorelli: - chiocheno1 : @Miss_FrancyM ...sei mamma....auguriiiiii -