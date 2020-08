Miss Bum Bum Suzy Cortez difende Messi: “Trattato come spazzatura, se ci sarà Bartomeu…” (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ tifosa del Barcellona grazie alla presenza del suo idolo, Lionel Messi, per cui prova un’ammirazione “morbosa”. Talmente morbosa da averle mandato, in passato, foto e video hot in privato e per cui il campione argentino è stato costretto a “bloccarla” su Instagram. Talmente morbosa, anche, da essersi tatuata il volto della Pulce nelle parti intime. Insomma, un’ammirazione che va oltre il semplice tifo. E adesso Suzy Cortez, Miss Bum Bum 2019, ha difeso il suo idolo attaccando il Barcellona e il suo presidente Bartomeu. “Finché Josep Maria Bartomeu sarà presidente del Barcellona, non indosserò la maglia né celebrerò le loro vittorie o i loro titoli – ha detto in un’intervista al Sun – ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Miss Bum Bum Suzy Cortez difende #Messi: 'Trattato come spazzatura, se ci sarà #Bartomeu...' - - SuzyCortez_ : RT @cmdotcom: Suzy Cortez, Miss Bum Bum sta con Messi: 'Trattato come spazzatura, non tiferò più Barcellona' FOTO - 1897j : SHOCKING ++ Miss Bum Bum non tiferà più Barcelona! Giornalismo sportivo italiano. - cmdotcom : Suzy Cortez, Miss Bum Bum sta con Messi: 'Trattato come spazzatura, non tiferò più Barcellona' FOTO… - Duduzinnho17 : RT @ItaSportPress: Miss Bum Bum tradisce il Barcellona ma non Messi: pronta a diventare fan numero uno del Manchester City - -

Ultime Notizie dalla rete : Miss Bum Coronavirus, i consigli di Miss Bum Bum che adora Messi ItaSportPress Suzy Cortez, Miss Bum Bum sta con Messi: 'Trattato come spazzatura, non tiferò più Barcellona' FOTO

Da sempre tifosa del Barcellona per la presenza di Lionel Messi, oggi per Suzy Cortez si apre un nuovo scenario. Miss Bum Bum 2019 ha infatti confermato a mezzo ...

Miss Bum Bum tradisce il Barcellona ma non Messi: pronta a diventare fan numero uno del Manchester City

Lionel Messi sembra essere destinato a dire addio al Barcellona. Con lui, probabilmente, molti tifosi cambieranno fede o saranno meno affezionati alla maglia blaugrana. Un esempio di tale situazione a ...

Da sempre tifosa del Barcellona per la presenza di Lionel Messi, oggi per Suzy Cortez si apre un nuovo scenario. Miss Bum Bum 2019 ha infatti confermato a mezzo ...Lionel Messi sembra essere destinato a dire addio al Barcellona. Con lui, probabilmente, molti tifosi cambieranno fede o saranno meno affezionati alla maglia blaugrana. Un esempio di tale situazione a ...