Ministero Istruzione: per Regione Lazio in arrivo 237mila euro per kit e corredi didattici (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – “Kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari per le ragazze e i ragazzi meno abbienti. Sono tutti materiali che potranno essere acquistati dalle scuole laziali con i fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione. Per il Lazio si parla di 237.600 euro, di cui beneficeranno 297 istituti scolastici scelti sulla base di precisi parametri: e’ stata data priorita’ a quelli con indici piu’ alti relativi a dispersione scolastica e disagio negli apprendimenti e in base allo status socio-economico della popoLazione di riferimento”. Cosi’, in un comunicato stampa, il Ministero dell’Istruzione a proposito della ... Leggi su romadailynews

LucaBizzarri : Ma davvero c’è un documento del Ministero dell’Istruzione che recita: “Uno studente che ha la febbre e non sa di av… - NicolaPorro : Il sistema scolastico è ormai fuori controllo mentre al ministero dell’Istruzione vige ancora il caos. Ci racconta… - LavoroLazio_com : Lazio, Ministero Istruzione: in arrivo 237mila euro per kit e corredi didattici “Kit e corredi didattici standard e… - romadailynews : Ministero Istruzione: per Regione Lazio in arrivo 237mila euro per kit e corredi didattici… - llodi_roma : RT @BoscoCeduo: Anche Guido #Barilla tra i componenti della #TREELLLE che detta le regole al Ministero dell'Istruzione e alla #scuola stata… -