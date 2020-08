Milly Carlucci esulta: «Siamo tutti negativi» (Di lunedì 31 agosto 2020) Milly Carlucci Milly Carlucci esulta e non potrebbe essere altrimenti: i nuovi tamponi effettuati al cast di Ballando con le Stelle 2020 hanno dato esito negativo. “Amici carissimi, la parola più bella di questa settimana è NE-GA-TI-VO, che è il risultato del nostro tampone di oggi. Siamo tutti negativi. Davvero una grande, bellissima notizia” annuncia via social la conduttrice. Insieme alla questione salute, che resta ed è primaria, non aver riscontrato altri casi di Coronavirus è un altro fatto importante perché consente allo show di ripartire a tutti gli effetti con le prove, quando mancano ormai pochi giorni al debutto, fissato per sabato 12 settembre. Nel frattempo, prosegue ... Leggi su davidemaggio

