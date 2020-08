Miley Cyrus & Her Dead Petz: perché rivalutarlo (Di lunedì 31 agosto 2020) Cinque anni fa, l’esperimento psichedelico di Miley Cyrus lasciò gli ascoltatori tra l’atterrito e il disgustato. Reazioni che col senno di poi, e con la carriera della Cyrus giunta a picchi qualitativi mai visti prima, non paiono invecchiate in modo favorevole. Riscopriamo Miley Cyrus & Her Dead Petz, l’album che è di Miley e solo di Miley. E che risulta, cinque anni dopo, molto più bello. La Reputazione Di Miley Cyrus & Her Dead Petz Tre su dieci su Pitchfork, C- su Consequence Of Sound, sessanta centesimi su Metacritic. La critica non fu gentile con Miley ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

È stata una serata ricca di sorprese e, soprattutto, di musica. Una serata in cui chiudere gli occhi e, perché no, immaginare di essere tornati a una sorta di normalità. Una serata scandita dalle canz ...

MTV VMA 2020: la nuova Wrecking Ball di Miley Cyrus è una stroboscobica luccicante

Miley Cyrus ha fatto debuttare live il nuovo singolo "Midnight Sky" agli MTV VMA 2020 e per un attimo è stato un tuffo nel passato. La performance è iniziata con la silhouette della cantante che si mu ...

