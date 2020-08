Milan, si valuta il ritorno di Deulofeu: c’è la volontà del calciatore (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Milan starebbe valutando il ritorno di Gerard Deulofeu, attaccante del Watford, che gradirebbe il ritorno in rossonero Gerard Deulofeu, attaccante attualmente in forza al Watford, desidera fortemente il ritorno al Milan secondo quanto riportato da Tuttosport. Lo spagnolo, tramite il proprio agente, continua infatti a proporsi al club rossonero. Paolo Maldini e Frederick Massara avrebbero comunque fatto sapere che il suo ritorno si potrebbe fare solo a determinate condizioni. Le due parti potrebbero quindi aggiornarsi nei prossimi giorni per cercare di trovare un accordo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gerard Deulofeu, attaccante attualmente in forza al Watford, desidera fortemente il ritorno al Milan secondo quanto riportato da Tuttosport. Lo spagnolo, tramite il proprio agente, continua infatti a ...

Ex Milan – Biglia ha scelto: resterà in Italia

Lucas Biglia ha detto sì all’offerta del club italiano che lo segue da tempo. L’accordo appare molto vicino. Il Milan ha ripreso i lavori già dalla scorsa settimana senza Lucas Biglia. Il centrocampis ...

