Milan, Ibrahimovic rinnova fino al 2021: 7 milioni di euro a stagione (Di lunedì 31 agosto 2020) La notizia che i tifosi del Milan aspettavano da tempo, dopo il tira e molla con Mino Raiola, è finalmente ufficiale: Zlatan Ibrahimovic, ha rinnovato il suo contratto con il club rossonero per un’altra stagione: 7 milioni netti a stagione per l’attaccante svedese fino al 2021. Leggi su sportface

