Milan, Ibrahimovic firma il rinnovo: “Qui mi sento a casa, voglio vincere. Ecco da dove ripartiremo” (Di lunedì 31 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2021.Al termine di una lunga trattativa, nella giornata di oggi, l’attaccante svedese ha firmato il rinnovo e si è unito ai suoi compagni di squadra alla corte di Stefano Pioli a Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento stagionale. Intervenuto ai microfoni di MilanTv al termine della seduta, il classe ‘81 ha svelato i suoi obiettivi.“Mi sono sempre sentito - dice Ibrahimovic - parte del Milan anche quando ho giocato con altre squadre perché mi ha sempre trattato bene dal primo giorno. Quando sono arrivato la prima volta al Milan ho sorriso, una cosa mai fatta prima nel mio ... Leggi su mediagol

