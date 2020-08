Milan: alle 13:00 a Nyon si decreterà l’avversaria nei preliminari di Europa League (Di lunedì 31 agosto 2020) alle 13:00 il Milan conoscerà la sua prima avversaria il Europa League. A Nyon vi sarà infatti il sorteggio del secondo turno. Per i rossoneri sono tre le possibili avversarie: o i norvegesi del Bodø/Glimt, o i maltesi del Hibernians, o gli irlandesi dello Shamrock Rovers. La sfida, che si giocherà in gara secca, è in programma per il 17 settembre. Foto: sito Milan. L'articolo Milan: alle 13:00 a Nyon si decreterà l’avversaria nei preliminari di Europa League proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

