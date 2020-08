Migranti: nuovi sbarchi a Lampedusa, al via i primi trasferimenti (Di lunedì 31 agosto 2020) Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - Al via i trasferimenti dei primi Migranti dall'isola di Lampedusa, che hanno toccato quota 1.560 dopo l'ultimo sbarco di sabato notte. Nella tarda serata di ieri sono arrivati due incrociatori della Guardia di finanza per iniziare i trasferimenti. Entro oggi dovranno lasciare l'isola oltre trecento persone. Leggi su liberoquotidiano

