Migranti Lampedusa | Meloni boccia ultima “trovata” della Lamorgese | «Tutto a spese degli Italiani»

La ministra Luciana Lamorgese ha deciso di inviare altre tre navi quarantena per dare un aiuto concreto alle due già presenti a Lampedusa per tentare di alleggerire il problema dell'immigrazione. La prima sbarcherà sull'isola entro stanotte, lunedì 31 agosto 2020; le altre due invece mercoledì. Un modo per tamponare l'hotspot al collasso, secondo quanto riportato da 'Libero Quotidiano', che rilancia le parole della leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni.

AnnalisaChirico : Quasi 900 migranti sbarcati a a Lampedusa nelle ultime 48 ore mentre a Roma 3 nigeriani positivi al virus prendono… - LegaSalvini : ++++ ?????? MAXI-BARCONE CON 450 CLANDESTINI ARRIVATI A LAMPEDUSA STANOTTE! ++++ Conte? Tace. Lamorgese? Dice che… - Noiconsalvini : MATTEO SALVINI, IL VIDEO DA LAMPEDUSA: 'CI SIAMO ROTTI I COG***, QUI FINISCE MALE'. ITALIANI ESASPERATI DAI MIGRANT… - AnMorgan235 : Si ,perché dei migranti sapete nome ,cognome e data di nascita,infatti tanti 'minori 'hanno trent'anni.Povero… - virgola09 : RT @AnnalisaChirico: Quasi 900 migranti sbarcati a a Lampedusa nelle ultime 48 ore mentre a Roma 3 nigeriani positivi al virus prendono a m… -