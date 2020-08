Migranti, il sindaco di Lampedusa: "Hanno lasciato soli me e la Lamorgese" (Di lunedì 31 agosto 2020) L’isola di cui è sindaco continua a vivere l’emergenza Migranti e lui, Totò Martello, attacca ancora il governo. “Il Governo ci ha lasciati soli, a noie al ministro dell’Interno”, attacca Totò Martello in un’intervista a La Stampa.“Se il Governo non è capace di fare rispettare gli accordi con la Tunisia, vado io a Tunisi a discuterne e ci vado con la mia barca”. “Se c’è un accordo con la Tunisia va fatto valere. Quando si è mai detto che un governo non affronta l’emergenza? Ci vuole il ministro degli Esteri, deve intervenire il Presidente del Consiglio. Il ministro Lamorgese sta facendo tutto quello che è in suo potere ma il Governi non pare sostenerla”.Poi annuncia di aver chiesto un incontro al ... Leggi su huffingtonpost

