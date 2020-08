Migranti, Conte chiama Musumeci: incontro mercoledì a Roma (Di lunedì 31 agosto 2020) "L'emergenza Migranti in Sicilia sarà al centro di un incontro fissato per mercoledì a Roma, a Palazzo Chigi, con il premier Conte. Me lo ha comunicato poco fa lo stesso presidente del Consiglio, chiamandomi al telefono. L'incontro sarà tecnico-operativo". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "È stato quindi raccolto - prosegue il governatore - l'ennesimo invito che ho rivolto ieri al premier per un confronto. Al governo centrale porteremo le ragioni che hanno animato e continuano ad animare il nostro impegno, per dare finalmente una priorità a questa infinita emergenza sanitaria e umanitaria che si consuma in Sicilia, dopo un decennio di silenzi e omissioni di Roma e Bruxelles". ... Leggi su iltempo

