Michael Jackson: sua figlia Paris pubblica una foto inedita su Instagram (Di lunedì 31 agosto 2020) In onore del 62esimo compleanno di Michael Jackson, sua figlia Paris Jackson lo ha ricordato pubblicando alcune vecchie foto di famiglia su Instagram. "Buon compleanno, vecchio". L'unica figlia di Michael Jackson, la modella Paris, ha ricordato così il padre, pubblicando una foto inedita su Instagram nel giorno di quello che sarebbe dovuto essere il suo 62esimo compleanno. Paris Jackson ha voluto condividere una vecchia foto di famiglia, uno scatto che mostra un momento di vita privata, vissuto col padre. Michael Jackson, morto ... Leggi su movieplayer

Noovyis : (Michael Jackson: sua figlia Paris pubblica una foto inedita su Instagram) Playhitmusic - - Indigo_Moon_ : @Padellafluida Io ascolto qualcosa del kpop e non capisco nemmeno questo demonizzarli perché fanno coreografie, qua… - MutiCarla : RT @RaffaSalzano74: Se arrivi in questo mondo sapendo di essere amato e lasci questo mondo sapendo la stessa cosa, allora tutto quello che… - coccinella53 : RT @RaffaSalzano74: Se arrivi in questo mondo sapendo di essere amato e lasci questo mondo sapendo la stessa cosa, allora tutto quello che… - Lpescali : @SimoneMoriOff Ciao...Ho Netflix e cerco film anche datati.Ho visto Kodakchrome e il bellissimo docufilm su Michael Jackson's This It. -