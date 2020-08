Metro, riapre la tratta Porta Nuova- Lingotto (Di lunedì 31 agosto 2020) Riprende dal 1 settembre il servizio di Metropolitana sulla tratta che da Porta Nuova va al Lingotto, sospeso lo scorso luglio per completare i lavori di collegamento alla Nuova tratta in costruzione. Per consentire alcune verifiche tecniche, fino al 14 settembre sono previste variazioni sull’orario (lunedì-venerdì 5.30-22, sabato 5.30-00.30 e domenica 7-00.30) e nei giorni feriali sarà attivo un servizio bus sostitutivo da Fermi a Lingotto dalle ore 22 a mezzanotte e mezza. “Siamo contenti di aver concluso i lavori nei tempi previsti e di essere riusciti a garantire il ripristino completo del servizio della Metropolitana”, sottolinea l’amministratore unico di Infra.To, ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Torino Metro, riapre la tratta Porta Nuova- Lingotto - chrcapuano : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in India record mondiale di contagi in un solo giorno: 78.761. Mentre il governo riapre la metro di New D… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in India record mondiale di contagi in un solo giorno: 78.761. Mentre il governo riapre la metro di New D… - cdghietta : RT @Corriere: In India record mondiale di contagi: sono quasi 80mila casi in un giorno - lauragrossi50 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in India record mondiale di contagi in un solo giorno: 78.761. Mentre il governo riapre la metro di New D… -

Ultime Notizie dalla rete : Metro riapre Coronavirus in India: record di contagi giornalieri, Modi riapre la metro a New Delhi Corriere della Sera Covid a Napoli, riapre la Fondazione Famiglia di Maria al rione Villa: «I ragazzi non possono più aspettare»

«Saremo i primi a ripartire nella zona est di Napoli, sia per garantire un servizio educativo fondamentale per oltre 100 minori e le loro famiglie, sia perché sopperiremo alle difficoltà che ci sarann ...

IL RITORNO IN AULA

È uno dei nodi principali del rientro a scuola previsto già da domani 1°settembre non solo per i docenti ma anche per tanti alunni alle prese con i corsi di recupero: l’uso della mascherina. Il tema v ...

«Saremo i primi a ripartire nella zona est di Napoli, sia per garantire un servizio educativo fondamentale per oltre 100 minori e le loro famiglie, sia perché sopperiremo alle difficoltà che ci sarann ...È uno dei nodi principali del rientro a scuola previsto già da domani 1°settembre non solo per i docenti ma anche per tanti alunni alle prese con i corsi di recupero: l’uso della mascherina. Il tema v ...