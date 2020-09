Meteo Italia validità 15 giorni, torna il CALDO poi nuova BURRASCA (Di lunedì 31 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni In queste ore, così come da previsione, le condizioni Meteo sono in netto peggioramento. Un fronte instabile, cattivo, attraverserà le nostre regioni portando violenti nubifragi, temporali, grandinate, vento e un forte abbassamento delle temperature. L’affondo depressionario scaverà una goccia fredda secondaria che darà luogo a instabilità per alcuni giorni, dopodiché dovrebbe avvenire un netto miglioramento e una rapida ricucitura anticiclonica. Alta Pressione che, ancora una volta, porterà bel tempo e un netto rialzo delle temperature. Sarà nuovamente estate, ma saremo pur sempre a inizio settembre e nonostante l’autunno sia ormai incombente dovremo fare i conti con nuove ondate di ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Previsioni meteo 1° settembre: bel tempo in tutta Italia, torna il sole a Nord - Ele13121 : RT @DxZagor: AMICI VOLETE CONSTATARE LA SERIETA' DI LOPALCO? BENE ANDATE SU google e digitate: previsioni meteo italia. COSE VERGOGNOSE E… - Ciogli2 : RT @pit00a: @nondario @Ciogli2 @TheRedAster Rapporto sull'operazione Horny, bollettino di guerra, previsioni meteo, notizie dall'Italia e d… - infoitinterno : CRONACA meteo DIRETTA: ITALIA SPACCATA DAL MALTEMPO. TEMPORALI, NUBIFRAGI, GRANDINE E TROMBE D'ARIA AL CENTRO. CALD… - tweetnewsit : La situazione sinottica sull'Europa: una profonda saccatura di bassa pressione di natura nord-Atlantica con valori… -