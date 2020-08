Messi diserta: è guerra legale con il Barça (Di lunedì 31 agosto 2020) Rottura definitiva: Leo non si presenta al ritiro. La Liga appoggia il club: "Non si può svincolare, vale la clausola da 700 milioni". Leggi su quotidiano

infoitsport : Lionel Messi diserta i test anti-Covid per la ripresa degli allenamenti: rottura definitiva col Barcellona… - zazoomblog : Lionel Messi diserta i test anti-Covid per la ripresa degli allenamenti: rottura definitiva col Barcellona (che pre… - Quinta00876879 : RT @fattoquotidiano: Lionel Messi diserta i test anti-Covid per la ripresa degli allenamenti: rottura definitiva col Barcellona (che prepar… - Noovyis : (Lionel Messi diserta i test anti-Covid per la ripresa degli allenamenti: rottura definitiva col Barcellona (che pr… - fattoquotidiano : Lionel Messi diserta i test anti-Covid per la ripresa degli allenamenti: rottura definitiva col Barcellona (che pre… -