Mercedes GLB, la prova de Il Fatto.it – Compatta con grinta – FOTO (Di lunedì 31 agosto 2020) GLB è l’ottavo modello della famiglia di compatte che condivide la piattaforma Mfa, con motori trasversali e trazione anteriore o 4matic. La lunghezza di questo modello è 463 cm, poco meno della sorella maggiore GLC. Qualcuno la definisce la Baby G, e su questo non siamo d’accordo. GLB ha la sua personalità e se proprio dobbiamo fare un paragone ci viene in mente la borsa di Mary Poppins: sembra piccola ma non lo è. Perché, ad esempio, può essere equipaggiata con tre file di sedili per sette persone, a patto naturalmente che gli ultimi due passeggeri abbiano una altezza non superiore a 1,68 m. Le linee sembrano riprendere la sua antenata GLK, spigolosa, frontale imponente e fari incisivi. Le portiere che scendono a coprire i sottoporta offrono maggior comfort a chi sale a bordo (oltre a proteggere il vano porta dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

