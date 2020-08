Mendrisiotto senza Intercity? «La competenza è della Confederazione» (Di lunedì 31 agosto 2020) Le precisazioni del Dipartimento del territorio sulla pianificazione ferroviaria che mette il capolinea a Lugano Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Mendrisiotto senza Intercity? «La competenza è della Confederazione» #ticino #mendrisiotto #ffs -

Ultime Notizie dalla rete : Mendrisiotto senza

Ticinonline

MENDRISIO - Il Mendrisiotto resterà senza treni a lunga percorrenza? La colpa è del Cantone. È quanto lasciava intendere la recente risposta del Consiglio federale a un'interpellanza del deputato Marc ...Altre due persone sono state fermate in relazione alla rapina avvenuta il 28 agosto vero le 23.30 a Lugano in Via Bossi: una 27enne domiciliata nel Mendrisiotto e una 17enne residente in Italia. Tre g ...