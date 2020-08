Medicina Estetica: come cancellare i segni dello stress solare (Di lunedì 31 agosto 2020) I raggi ultravioletti (RUV) sia naturali (sole) che artificiali (lampade e lettini solari), in particolare UVA e UVB, penetrano nella cute e inducono la formazione di radicali liberi dell’ossigeno (ROS); queste sono molecole altamente instabili che interagiscono con il DNA dei cheratinociti e dei fibroblasti, causando così il cosiddetto “stress solare”. Leggi su vanityfair

I raggi ultravioletti (RUV) sia naturali (sole) che artificiali (lampade e lettini solari), in particolare UVA e UVB, penetrano nella cute e inducono la formazione di radicali liberi dell’ossigeno (RO ...

Da Allergan un nuovo protocollo per il trattamento dell’area perioculare

Non solo: la zona perioculare è quella di cui si è meno soddisfatti rispetto ad altre aree del viso e questa insoddisfazione emerge maggiormente nelle donne, con un picco tra le quarantenni.2 Nell’are ...

