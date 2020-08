Mattino: ultimatum del City al Napoli per Koulibaly, 73 milioni, prendere o lasciare (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Mattino scrive di un ultimatum del Manchester City al Napoli per Koulibaly: l’ultima offerta è di 73 milioni, o prendere o lasciare. “Ora sono i giorni di Koulibaly. Perché è vero che il Manchester City è alle prese con lo scippo del secolo, ovvero portare Messi da Guardiola in Premier, ma le varie anime del club inglese hanno inviato a Fali Ramadani quello che appare come una specie di ultimatum: l’ultima offerta è di 73 milioni di euro, il Napoli deve prendere o lasciare. Il rischio è che si arrivi a una rottura. Ed è per questo che Ramadani non pensa di esporre ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Mattino ultimatum TikTok, ultimatum di Trump: «Vendita entro il 15 settembre o via dal mercato Usa» Il Mattino Calciomercato, colpo in Serie A | Ultimatum di Guardiola

Il club inglese punta su Messi, quindi l’affondo sul senegalese slitterà. Si partirà da una distanza tra domanda e offerta che andrà ridotta. La trattativa tra Napoli e Manchester City è sospesa. (IlN ...

Gazidis: «Faremo di tutto per tenere Ibrahimovic»

Il Milan farà «tutto il necessario» per trovare un accordo per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Ivan Gazidis è chiaro mentre nella prima conferenza stagionale sottolinea «l’ottimismo» per il «buon es ...

