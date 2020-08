Mattia, il paziente 1 guarito dal Covid in vetrina con la famiglia per dire: 'Grazie, Italia!' (Di lunedì 31 agosto 2020) 'Quest'anno più che mai 'Viva l'Italia' siamo noi, noi che abbiamo avuto la forza di ripartire. Viva l'Italia siete voi, clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi... A voi va il nostro ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Foto con moglie e bimba in vetrina: il «grazie» di Mattia, il paziente 1 - DeSantis1948 : La foto di Mattia, il Paziente 1 del covid, con sua figlia e sua moglie: “Viva l’Italia, grazie”… - Pasqual76050201 : Il 'grazie' di Mattia, paziente uno di Codogno: la foto in vetrina con la moglie e la figlia #Coronavirus - PediatriaOggi : Mattia, il paziente 1 di #codogno guarito dal #Covid in vetrina con la famiglia per dire: 'Grazie, Italia!'… - Forzajuvesempr5 : RT @mattinodinapoli: Mattia, la foto del paziente 1 con la famiglia: «Noi abbiamo avuto la forza di ripartire, voi ci siete stati vicini» h… -